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У Кремлі відхрестились від кібератаки на трубопроводи в США

У Кремлі відхрестились від кібератаки на трубопроводи в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Кремлі відхрестились від кібератаки на американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС, інформує УНН.

Цитата

“Росія не має до цього ніякого відношення”, — сказав Пєсков, коментуючи слова президента США Джо Байдена про дані про те, що пов’язане з атакою вірусне програмне забезпечення може знаходитися в Росії.

Відповідаючи на питання, чи готові російська влада взаємодіяти з Вашингтоном у цій справі, Пєсков зазначив, що “США відмовляються від співпраці у протидії кіберзлочинності”.

Раніше

Байден заявив, що організатори кібератаки на Colonial Pipeline можуть перебувати в Росії, але даних про причетність російської влади зараз немає. При цьому Байден зазначив, що у Москви “є деяка частина відповідальності за те, щоб розібратися з цим”.

Про хакерську атаку на Colonial Pipeline

Хакерська атака на оператора трубопроводів в США Colonial Pipeline розпочалася 6 травня. Зловмисники викрали масив даних, потім заблокували комп’ютери і зажадали грошей. Джерела Bloomberg повідомляли, що вимагачі погрожували злити в інтернет конфіденційну інформацію і залишити комп’ютери заблокованими. На наступний день Colonial Pipeline змушена була зупинити роботу паливопроводу.

CNN і NBC News повідомляли, що за атакою на трубопровід в США може стояти група DarkSide, в яку входять у тому числі російські хакери. Однак офіційні представники американської влади подібні припущення спростовували.

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