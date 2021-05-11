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В Кремле открестились от кибератаки на трубопроводы в США

В Кремле открестились от кибератаки на трубопроводы в США

Киев  •  УНН

 • 17412 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Кремле открестились от кибератаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС, информирует УНН.

Цитата

“Россия не имеет к этому никакого отношения”, — сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о данных о том, что связано с атакой вирусное программное обеспечение может находиться в России.

Отвечая на вопрос, готовы ли российские власти взаимодействовать с Вашингтоном в этом деле, Песков отметил, что “США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности”.

Ранее

Байден заявил, что организаторы кибератаки на Colonial Pipeline могут находиться в России, но данных о причастности российских властей сейчас нет. При этом Байден отметил, что у Москвы “есть некоторая часть ответственности за то, чтобы разобраться с этим”.

О хакерской атаке на Colonial Pipeline

Хакерская атака на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными. На следующий день Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода.

CNN и NBC News сообщали, что за атакой на трубопровод в США может стоять группа DarkSide, в которую входят в том числе российские хакеры. Однако официальные представители американских властей подобные предположения опровергали.

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