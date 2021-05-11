В Кремле открестились от кибератаки на трубопроводы в США

О хакерской атаке на Colonial Pipeline
Хакерская атака на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными. На следующий день Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода.
CNN и NBC News сообщали, что за атакой на трубопровод в США может стоять группа DarkSide, в которую входят в том числе российские хакеры. Однако официальные представители американских властей подобные предположения опровергали.