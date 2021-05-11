ФБР назвали відповідальних за кібератаку на Colonial Pipeline

Цитата

“ФБР підтверджує, що вірус-здирник DarkSide відповідальний за злом мереж Colonial Pipeline. Ми продовжуємо працювати з компанією і нашими партнерами в уряді (США) над розслідуванням”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як заявили раніше в компанії, мова йде про вірус, потрапляння якого в комп’ютерну систему тимчасово блокує її роботу і шифрує дані до тих пір, поки жертва кібератаки не виплатить суму, яку вимагають викрадачі. За даними американських ЗМІ, в результаті атаки злочинці отримали до 100 Гб даних. На тлі інциденту компанія змушена була тимчасово призупинити роботу. За словами керівництва, вже запущений процес відновлення робіт і повернення до діяльності в штатному режимі.

Доповнення

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що зустріч президентів США і Росії відбудеться, незважаючи на недавню кібератаку на трубопровід Colonial Pipeline.

Про хакерську атаку на Colonial Pipeline

Хакерська атака на оператора трубопроводів в США Colonial Pipeline розпочалася 6 травня. Зловмисники викрали масив даних, потім заблокували комп’ютери і зажадали грошей. Джерела Bloomberg повідомляли, що вимагачі погрожували злити в інтернет конфіденційну інформацію і залишити комп’ютери заблокованими. На наступний день Colonial Pipeline змушена була зупинити роботу паливопроводу.

CNN і NBC News повідомляли, що за атакою на трубопровід в США може стояти група DarkSide, в яку входять у тому числі російські хакери. Однак офіційні представники американської влади подібні припущення спростовували.

У Кремлі також відхрестились від кібератаки на трубопроводи в США.