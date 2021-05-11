ФБР назвали ответственных за кибератаку на Colonial Pipeline

Цитата
“ФБР подтверждает, что вирус-вымогатель DarkSide ответственный за взлом сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими партнерами в правительстве (США) по расследованию”, — говорится в сообщении.
Детали
Как заявили ранее в компании, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют похитители. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работ и возвращение к деятельности в штатном режиме.
Дополнение
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что встреча президентов США и России состоится, несмотря на недавнюю кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline.
О хакерской атаке на Colonial Pipeline
Хакерская атака на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными. На следующий день Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода.
CNN и NBC News сообщали, что за атакой на трубопровод в США может стоять группа DarkSide, в которую входят в том числе российские хакеры. Однако официальные представители американских властей подобные предположения опровергали.
В Кремле также открестились от кибератаки на трубопроводы в США.