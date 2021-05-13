Паливний трубопровід у США Colonial Pipeline відновив роботу після хакерської атаки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 11942 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 35117 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 84729 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 169924 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 201267 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 177816 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170013 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115043 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89536 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 231754 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 78860 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 95777 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13274 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 37943 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 18718 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 199751 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 231756 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321058 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 483757 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 465985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 2602 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 5926 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38090 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46921 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51357 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Паливний трубопровід у США Colonial Pipeline відновив роботу після хакерської атаки

Київ • УНН

 • 17055 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У американській компанії Colonial Pipeline, яка постраждала від хакерської атаки почалося повне відновлення роботи паливного трубопроводу. Про це інформують у Білому домі, пише УНН.

Паливний трубопровід у США Colonial Pipeline відновив роботу після хакерської атаки

Деталі

Президент США Джо Байден заявив, що транспортування палива у Colonial Pipeline почалося і “трубопровід вже зараз працює на повну силу”. Але він додав, що наслідки цієї хакерської атаки будуть відчуватися ще довго.

Байден зазначив, що паливо з Техасу повинне дійти до східного узбережжя США, тому процес нормалізації відновлять наступного тижня.

Доповнення

Colonial Pipeline — один з найбільших трубопровідних операторів в США. 8 травня компанія повідомила про хакерську атаку з використанням програми-здирника, після чого зупинила роботу трубопроводу. Через це під загрозою опинилися поставки пального на автозаправки відразу в декількох густонаселених штатах на Східному узбережжі, повідомляв Bloomberg. За оцінкою агентства, атака могла привести до зльоту цін на бензин в США до найвищого з 2014 року рівня.

За словами джерел CNN і NBC News, у зломі брала участь угруповання DarkSide, яка родом із Росії. У той же час вони вказали, що за деякими ознаками можна сказати, що за цим угрупованням не стояла російська влади — на відміну від попередніх атак, в яких Вашингтон звинувачував Кремль.

Пізніше президент США Джо Байден також повідомив про наявність інформації про те, що організатори кібератаки на ІТ-інфраструктуру компанії Colonial Pipeline можуть перебувати в Росії. Однак у розвідки немає даних про причетність російської влади до цієї атаки, зазначив він.

У свою чергу в Кремлі заявили, що Росія не має ніякого відношення до хакерської атаки на Colonial Pipeline. На питання, чи готові російська влада взаємодіяти з Вашингтоном у цій справі, прес-секретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що “США відмовляються від співпраці у протидії кіберзлочинності”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27