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Службу здравоохранения Ирландии атаковали хакеры: пришлось отключать всю систему

Киев • УНН

 • 18905 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Служба здравоохранения Ирландии была вынуждена отключить все свои ІТ-системы в пятницу, чтобы защититься от серьезной кибератаки с использованием программ-вымогателей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Службу здравоохранения Ирландии атаковали хакеры: пришлось отключать всю систему

Детали

Глава службы здравоохранения Пол Рид сказал, что приняты меры, чтобы защитить как можно больше информации, и сейчас оценивается, как атака повлияет на другие службы.

"Это очень изощренная атака, а не просто стандартная атака. Она затрагивает все наши национальные и локальные системы, которые задействованы во всех наших основных сервисах", - сказал Рид.

В то же время по его словам, программа вакцинации населения продолжается, так как для этого задействована отдельная система.

Рид сказал, что атака в основном коснулась информации, хранящейся на центральных серверах.

Дополнение

Атаки программ-вымогателей обычно связаны с заражением компьютеров вредоносным программным обеспечением, которое загружается при нажатии на кажущиеся безобидными ссылки в электронных письмах или других всплывающих окнах веб-сайтов. Пользователи не имеют доступа к своим системам, и от них часто требуют выкуп за восстановление функций компьютера.

Они отличаются от взлома данных или других видов кибератак, в которых могут похищать большие объемы данных клиентов или другой информации у компаний или частных лиц.

Что было ранее

Американская компания Colonial Pipeline ранее в этом месяце также пострадала от хакерской атаки, из-за которой почти на неделю приостановила работу своего топливопровода, на данный момент началось полное восстановление работы трубопровода.

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