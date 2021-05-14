Службу здравоохранения Ирландии атаковали хакеры: пришлось отключать всю систему
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Служба здравоохранения Ирландии была вынуждена отключить все свои ІТ-системы в пятницу, чтобы защититься от серьезной кибератаки с использованием программ-вымогателей, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Глава службы здравоохранения Пол Рид сказал, что приняты меры, чтобы защитить как можно больше информации, и сейчас оценивается, как атака повлияет на другие службы.
"Это очень изощренная атака, а не просто стандартная атака. Она затрагивает все наши национальные и локальные системы, которые задействованы во всех наших основных сервисах", - сказал Рид.
В то же время по его словам, программа вакцинации населения продолжается, так как для этого задействована отдельная система.
Рид сказал, что атака в основном коснулась информации, хранящейся на центральных серверах.
Дополнение
Атаки программ-вымогателей обычно связаны с заражением компьютеров вредоносным программным обеспечением, которое загружается при нажатии на кажущиеся безобидными ссылки в электронных письмах или других всплывающих окнах веб-сайтов. Пользователи не имеют доступа к своим системам, и от них часто требуют выкуп за восстановление функций компьютера.
Они отличаются от взлома данных или других видов кибератак, в которых могут похищать большие объемы данных клиентов или другой информации у компаний или частных лиц.
Что было ранее
Американская компания Colonial Pipeline ранее в этом месяце также пострадала от хакерской атаки, из-за которой почти на неделю приостановила работу своего топливопровода, на данный момент началось полное восстановление работы трубопровода.