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The Guardian

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Хакери, що зламали Colonial Pipeline отримали від компаній 90 млн доларів викупу

Київ • УНН

 • 27831 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Група хакерів DarkSide, яка стоїть за зломом систем американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline, за весь час своєї діяльності змогла отримати щонайменше 90 млн доларів в якості викупу. Про це повідомив у вівторок телеканал CNBC, передає УНН.

Хакери, що зламали Colonial Pipeline отримали від компаній 90 млн доларів викупу

Деталі

За його відомостями, за дев’ять місяців щонайменше 47 компаній стали жертвами здирників, середня сума викупу за відновлення доступу до своїх систем становила близько 1,9 млн доларів, які перераховувалися зловмисникам за допомогою криптовалюта Bitcoin.

Відзначається, що так як деякі транзакції на рахунку DarkSide могли бути не помічені, то цифру в 90 млн можна вважати нижнім порогом тієї суми, яку хакери змогли отримати від використання своїх вірусів-вимагачів.

Доповнення

У п’ятницю газета The Wall Street Journal повідомила про те, що група DarkSide була розформована після того, як втратила доступу до своїх серверів.

Хакерська атака на трубопровід Colonial Pipeline

У результаті кібератаки 8 травня, відповідальність за яку взяло на себе хакерське угруповання DarkSide, робота трубопроводу була повністю заблокована.

Зловмисники викрали великий обсяг даних, а також заблокували мережі компанії. Вони пригрозили злити в інтернет внутрішню інформацію компанії і залишити систему заблокованою, якщо Colonial Pipeline не заплатить викуп.

Представники Colonial Pipeline так і не повідомили, яку суму від них вимагали і чи були виплачені гроші.

Colonial Pipeline щодня прокачує більше ніж 2,5 млн барелів нафтопродуктів в східні і південні штати з нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки по трубах загальною довжиною 8 850 км. Фірма забезпечує близько половини поставок пального на східне узбережжя Сполучених Штатів.

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