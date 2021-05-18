Хакери, що зламали Colonial Pipeline отримали від компаній 90 млн доларів викупу

Хакерська атака на трубопровід Colonial Pipeline
У результаті кібератаки 8 травня, відповідальність за яку взяло на себе хакерське угруповання DarkSide, робота трубопроводу була повністю заблокована.
Зловмисники викрали великий обсяг даних, а також заблокували мережі компанії. Вони пригрозили злити в інтернет внутрішню інформацію компанії і залишити систему заблокованою, якщо Colonial Pipeline не заплатить викуп.
Представники Colonial Pipeline так і не повідомили, яку суму від них вимагали і чи були виплачені гроші.
Colonial Pipeline щодня прокачує більше ніж 2,5 млн барелів нафтопродуктів в східні і південні штати з нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки по трубах загальною довжиною 8 850 км. Фірма забезпечує близько половини поставок пального на східне узбережжя Сполучених Штатів.