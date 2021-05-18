Хакеры, сломавшие Colonial Pipeline получили от компаний 90 млн долларов выкупа

Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline
В результате кибератаки 8 мая, ответственность за которую взяла на себя хакерская группировка DarkSide, работа трубопровода была полностью заблокирована.
Злоумышленники похитили большой объем данных, а также заблокировали сети компании. Они пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию компании и оставить систему заблокированной, если Colonial Pipeline не заплатит выкуп.
Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были выплачены деньги.
Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей протяженностью 8850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.