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Хакеры, сломавшие Colonial Pipeline получили от компаний 90 млн долларов выкупа

Киев • УНН

 • 27832 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Группа хакеров DarkSide, которая стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за все время своей деятельности смогла получить не менее 90 млн долларов в качестве выкупа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC, передает УНН.

Хакеры, сломавшие Colonial Pipeline получили от компаний 90 млн долларов выкупа

Детали

По его сведениям, за девять месяцев по меньшей мере 47 компаний стали жертвами вымогателей, средняя сумма выкупа за восстановление доступа к своим системам составляла около 1,9 млн долларов, которые перечислялись злоумышленникам с помощью криптовалюта Bitcoin.

Отмечается, что так как некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, то цифру в 90 млн можно считать нижним порогом той суммы, которую хакеры смогли получить от использования своих вирусов-вымогателей.

Дополнение

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что группа DarkSide была расформирована после того, как потеряла доступа к своим серверам.

Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline

В результате кибератаки 8 мая, ответственность за которую взяла на себя хакерская группировка DarkSide, работа трубопровода была полностью заблокирована.

Злоумышленники похитили большой объем данных, а также заблокировали сети компании. Они пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию компании и оставить систему заблокированной, если Colonial Pipeline не заплатит выкуп.

Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были выплачены деньги.

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей протяженностью 8850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.

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