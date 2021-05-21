СМИ: хакеры из России атаковали службу здравоохранения Ирландии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный центр кибербезопасности и полиции Ирландии считает, что за кибератакой против ирландской службы здравоохранения стоит "организованная преступная группировка, известная как Wizard Spider, базирующаяся в российском Санкт-Петербурге и его окрестностях". Об этом в четверг, 20 мая, сообщила телерадиокомпания RTE, передает УНН.
Детали
Правительство в Дублине уже связалось с российскими властями в связи с кибератакой и ущербом, который она нанесла ирландской системе здравоохранения, говорится в сообщении.
Национальный центр кибербезопасности и ирландская полиция Гарда Шихана в настоящее время проводят международное расследование инцидента. Отмечается, что о кибератаке сообщили ФБР и Интерпол, также осуществляется “тесное сотрудничество” с Агентством Европола по борьбе с киберпреступностью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры, взломавшие Colonial Pipeline, получили от компаний 90 млн долларов выкупа
Кибератака на ирландскую систему здравоохранения
14 мая хакерская атака обрушила информационную систему ирландской службы здравоохранения. С помощью программы-вымогателя злоумышленники получили доступ к данным пациентов ирландских больниц. По словам исполнительного директора ирландской Национальной санитарной службы (HSE) Пола Рида, преступники оставили на серверах сообщение: “Метод двойного вымогательство”.
В Министерстве здравоохранения страны отметили, что у хакеров все еще есть украденные данные, и они по-прежнему могут обнародовать конфиденциальную информацию о пациентах и медицинских записях или продать их другим преступникам для вымогательства и шантажа.
Сообщается, что после атаки хакеры предоставили ключ для снятия блокировки данных Национальной санитарной службы и Министерства здравоохранения. Глава Минздрава Стивен Донелли заявил, что власти не платили злоумышленникам выкуп за средство дешифровки и пока оно не применялось. Сейчас инструмент дешифровки проверяют ИТ-специалисты.