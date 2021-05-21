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СМИ: хакеры из России атаковали службу здравоохранения Ирландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальный центр кибербезопасности и полиции Ирландии считает, что за кибератакой против ирландской службы здравоохранения стоит "организованная преступная группировка, известная как Wizard Spider, базирующаяся в российском Санкт-Петербурге и его окрестностях". Об этом в четверг, 20 мая, сообщила телерадиокомпания RTE, передает УНН.

СМИ: хакеры из России атаковали службу здравоохранения Ирландии

Детали

Правительство в Дублине уже связалось с российскими властями в связи с кибератакой и ущербом, который она нанесла ирландской системе здравоохранения, говорится в сообщении.

Национальный центр кибербезопасности и ирландская полиция Гарда Шихана в настоящее время проводят международное расследование инцидента. Отмечается, что о кибератаке сообщили ФБР и Интерпол, также осуществляется “тесное сотрудничество” с Агентством Европола по борьбе с киберпреступностью.

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Кибератака на ирландскую систему здравоохранения

14 мая хакерская атака обрушила информационную систему ирландской службы здравоохранения. С помощью программы-вымогателя злоумышленники получили доступ к данным пациентов ирландских больниц. По словам исполнительного директора ирландской Национальной санитарной службы (HSE) Пола Рида, преступники оставили на серверах сообщение: “Метод двойного вымогательство”.

В Министерстве здравоохранения страны отметили, что у хакеров все еще есть украденные данные, и они по-прежнему могут обнародовать конфиденциальную информацию о пациентах и медицинских записях или продать их другим преступникам для вымогательства и шантажа.

Сообщается, что после атаки хакеры предоставили ключ для снятия блокировки данных Национальной санитарной службы и Министерства здравоохранения. Глава Минздрава Стивен Донелли заявил, что власти не платили злоумышленникам выкуп за средство дешифровки и пока оно не применялось. Сейчас инструмент дешифровки проверяют ИТ-специалисты.

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