Заводы крупнейшего производителя мяса возобновили работу после кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Все заводы крупнейшего в мире производителя мяса JBS полностью возобновили работу после кибератаки. Об этом сообщается на сайте компании, передает УНН.
Что известно
В заявлении компании говорится, что JBS потеряла в общей сложности менее чем один день производства. Потери, которые понесла компания, удастся возместить до конца следующей недели.
Как отметил глава компании Андре Ногейра, быстро возобновить деятельность заводов удалось за счет “самоотверженности” экспертов в области ИТ и кибербезопасности. По его словам, у компании нет сведений о том, что злоумышленникам удалось получили доступ к личным данным клиентов, поставщиков или сотрудников JBS.
Что предшествовало
Североамериканские и австралийский филиала JBS подверглись атаке хакеров 31 мая. Поэтому в США приостановили работу все заводы компании по переработке говядины. Кроме того, JBS пришлось полностью остановить забой скота в Австралии и отменить изменения на канадском заводе, который перерабатывает до 4,2 тыс. голов скота в день.
По данным JBS, атаку осуществила организация, которая, “вероятно, базируется в России”. В Белом доме заявили, что контактировали по этому вопросу с российской властью. Reuters со ссылкой на источник сообщил, что за атакой стоит хакерская группа под названием REvil, об этом также написал CNBC. Позже эту информацию подтвердил ФБР.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден планирует обсудить кибератаке на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Она также добавила, что американская администрация “не чурается” любого из вариантов ответной реакции на взлом JBS. Сам Байден заявил, что в администрации “внимательно изучают” этот вопрос.