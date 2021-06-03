ФБР звинуватило в атаці на виробника м'яса JBS пов'язаних з РФ хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заявило, що кібератаку на найбільшого в світі виробника м'яса бразильську компанію JBS вчинили злочинні угруповання REvil і Sodinokibi. Про це повідомили у ФБР кореспонденту Bloomberg Дженіфер Джейкобс, передає УНН.
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"Ми приписуємо REvil і Sodinokibi атаку на JBS і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності", - передала заяву ФБР Джейкобс у Twitter.
Вважається, що REvil базується в Росії.
Що було раніше
Компанія JBS повідомила про атаки 31 травня, через них довелося зупинити переробку на одному з найбільших заводів в Канаді і забій великої рогатої худоби і овець в Австралії.
Представниця Білого дому заявила, що JBS отримала вимогу викупу від "злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії".
JBS заявила у вівторок, що "переважна більшість" її заводів запрацює з середи.