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ФБР звинуватило в атаці на виробника м'яса JBS пов'язаних з РФ хакерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заявило, що кібератаку на найбільшого в світі виробника м'яса бразильську компанію JBS вчинили злочинні угруповання REvil і Sodinokibi. Про це повідомили у ФБР кореспонденту Bloomberg Дженіфер Джейкобс, передає УНН.

ФБР звинуватило в атаці на виробника м'яса JBS пов'язаних з РФ хакерів

Цитата:

"Ми приписуємо REvil і Sodinokibi атаку на JBS і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності", - передала заяву ФБР Джейкобс у Twitter.

Вважається, що REvil базується в Росії.

Що було раніше

Компанія JBS повідомила про атаки 31 травня, через них довелося зупинити переробку на одному з найбільших заводів в Канаді і забій великої рогатої худоби і овець в Австралії.

Представниця Білого дому заявила, що JBS отримала вимогу викупу від "злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії".

JBS заявила у вівторок, що "переважна більшість" її заводів запрацює з середи.

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