ФБР звинуватило в атаці на виробника м'яса JBS пов'язаних з РФ хакерів

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"Ми приписуємо REvil і Sodinokibi атаку на JBS і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності", - передала заяву ФБР Джейкобс у Twitter.

Вважається, що REvil базується в Росії.

Що було раніше

Компанія JBS повідомила про атаки 31 травня, через них довелося зупинити переробку на одному з найбільших заводів в Канаді і забій великої рогатої худоби і овець в Австралії.

Представниця Білого дому заявила, що JBS отримала вимогу викупу від "злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії".

JBS заявила у вівторок, що "переважна більшість" її заводів запрацює з середи.