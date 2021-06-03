ФБР обвинило в атаке на производителя мяса JBS связанных с РФ хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса бразильскую компанию JBS совершили преступные группировки REvil и Sodinokibi. Об этом сообщили в ФБР корреспонденту Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает УНН.
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"Мы приписываем REvil и Sodinokibi атаку на JBS и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - передала заявление ФБР Джейкобс в Twitter.
Предполагается, что REvil базируется в России.
Что было ранее
Компания JBS сообщила об атаках 31 мая, из-за них пришлось остановить переработку на одном из крупнейших заводов в Канаде и убой крупного рогатого скота и овец в Австралии.
Представительница Белого дома заявила, что JBS получила требование выкупа от "преступной организации, которая, вероятно, базируется в России".
JBS заявила во вторник, что "подавляющее большинство" ее заводов заработает со среды.