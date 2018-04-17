Завершено справу щодо незаконного переправлення через кордон екс-беркутівця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство у справі щодо незаконного переправлення через українсько-білоруський кордон екс-бійця спецпідрозділу МВС “Беркут”, який підозрюється у протидії активістам “Автомайдану” у січні 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
“Вчора, 16.04.2018, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох осіб, у тому числі колишнього співробітника Державної прикордонної служби України за ч. 2 ст. 332 КК України за фактом організації та здійснення в серпні 2017 року за попередньою змовою групою осіб незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Білорусь оголошеного в розшук міліціонера столичного спецпідрозділу „Беркут“, який тривалий час розшукується за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних з незаконним затриманням і заподіянням тілесних ушкоджень активістам ГО „Автомайдан“ та іншим громадянам в січні 2014 року в м.Києві”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у подальшому розшукуваний переїхав до Російської Федерації.
Під час слідства накладено арешт та вилучено транспортний засіб, на якому переправлено розшукуваного через державний кордон.
Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва призначив на 30 травня підготовче засідання за підозрою 5 колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” у нападаі на активістів “Автомайдану” у січні 2014 року.