Завершено дело по незаконной переправке через границу экс-беркутовца

"Вчера, 16.04.2018, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех лиц, в том числе бывшего сотрудника Государственной пограничной службы Украины по ч.2 ст.332 УК Украины по факту организации и осуществления в августе 2017 года по предварительному сговору группой лиц незаконной переправки через государственную границу Украины в Республику Беларусь объявленного в розыск милиционера столичного спецподразделения "Беркут", который долгое время разыскивается за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам ОО "Автомайдан" и другим гражданам в январе 2014 года в Киеве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем разыскиваемый переехал в Российской Федерации.

Во время следствия наложен арест и изъято транспортное средство, на котором переправлено разыскиваемого через государственную границу.

Сейчас стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Напомним, Святошинский районный суд Киева назначил на 30 мая подготовительное заседание по подозрению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в нападают на активистов "Автомайдана" в январе 2014 года.