Завершено розслідування незаконного відчуження 20 млн грн арештованих коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ “Укрзалізниця”, а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Розслідування фактів незаконного відчуження 20 млн грн, які підлягали конфіскації в дохід держави, завершено. 27 березня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду“,- йдеться в повідомленні.
Як нагадує НАБУ, Серед підозрюваних:
• два директори та бухгалтер комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ “Укрзалізниця” — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України (“Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації”);
• юрисконсульт одного з банків — ч.2 ст. 367 КК України (“Службова недбалість”).
Нагадаємо, ще влітку 2016 року НАБУ та САП викрили схему, за якою державне підприємство “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України” (наразі — філія “Центр управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця”) упродовж 2014-2016 рр. закуповувало шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Закупівлі здійснювали через низку комерційних компаній, підконтрольних особі, яка у подальшому виконувала обов’язки директора філії, в результаті чого “Укрзалізниця” незаконно переплатила понад 13 млн грн.
Один із керівників цих компаній визнав свою провину — у березні 2017 року з ним укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави згаданих 20 млн грн.