Завершено розслідування незаконного відчуження 20 млн грн арештованих коштів

КИЇВ. 27 березня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ “Укрзалізниця”, а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.