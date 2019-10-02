Про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн повідомлено трьом працівникам "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. НАБУ повідомило про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили трьом особам про підозру у незаконному відчуженні 20 млн грн, на які за рішенням слідчого судді було накладено арешт та за іншим рішенням суду підлягали конфіскації в дохід держави", - сказано у повідомленні.
Ще влітку 2016 року НАБУ та САП викрили схему, за якою державне підприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (наразі — філія "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця") упродовж 2014-2016 рр. закуповувало шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Закупівлі здійснювали через низку комерційних компаній, підконтрольних особі, яка у подальшому виконувала обов’язки директора філії, в результаті чого "Укрзалізниця" незаконно переплатила понад 13 млн грн.
Один із керівників цих компаній визнав свою провину — у березні 2017 року з ним укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави згаданих 20 млн грн.
Експосадовцю філії Укрзалізниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у серпні 2017 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до Солом’янського районного суду Києва.
Під час слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у корупційній схемі. Йшлося про понад 20 млн грн, які мали забезпечити відшкодування збитків. Однак, попри ці рішення слідчих суддів, всупереч вимогам законодавства України представники компаній відчужили арештовані кошти на користь третіх осіб, чим зумовили недоотримання у подальшому державним бюджетом України належних йому платежів на суму понад 20 млн. грн.
Про факт незаконного відчуження 20 млн грн детективи НАБУ та прокурори САП дізналися лише після отримання повідомлення від Державної виконавчої служби про неможливість виконання вироку суду в частині конфіскації на користь державного бюджету України коштів через їхню відсутність на рахунках підприємств.
Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який привласнив державне приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн.