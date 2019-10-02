О подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн сообщено трем работникам "Укрзализныци"

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем лицам о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн, на которые по решению следственного судьи был наложен арест и с другим решением суда подлежали конфискации в доход государства", - сказано в сообщении.

Еще летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, по которой государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас - филиал "Центр управления промышленностью ПАО "Укрзализныця") в течение 2014-2016 гг. закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, в дальнейшем исполняла обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила более 13 млн грн.

Один из руководителей этих компаний признал свою вину - в марте 2017 года с ним заключено соглашение о признании виновности. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этого соглашения, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства упомянутых 20 млн грн.

Експосадовцю филиала Укрзализныци сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, в августе 2017 обвинительный акт в отношении него направили в Соломенский районный суд Киева.

Во время следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Речь шла о более 20 млн грн, которые должны были обеспечить возмещение убытков. Однако, несмотря на эти решения следственных судей, вопреки требованиям законодательства Украины представители компаний отстранили арестованы средства в пользу третьих лиц, чем обусловили недополучение в дальнейшем государственным бюджетом Украины причитающихся ему платежей на сумму свыше 20 млн. Грн.

О факте незаконного отчуждения 20 млн грн детективы НАБУ и прокуроры САП узнали только после получения уведомления от Государственной исполнительной службы о невозможности исполнения приговора суда в части конфискации в пользу государственного бюджета Украины средств по причине их отсутствия на счетах предприятий.

Напомним, в Киеве задержали адвоката, который присвоил государственное помещение на Банковой стоимостью 5 млн грн.