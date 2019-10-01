У Києві затримали адвоката, який привласнив державне приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У столиці правоохоронці затримали адвоката, який шахрайським шляхом заволодів об’єктом нерухомості державної форми власності на вулиці Банковій. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з ГУ БКОЗ СБ України затримано адвоката, який шахрайським шляхом заволодів об’єктом нерухомості державної форми власності на вул. Банковій в Києві та намагався його продати", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, шахраї, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, на підставі підроблених документів здійснили реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю. Вартість об’єкту складає близько 5 млн гривень.
"Слід зазначити, що з 2003 року вказаний об’єкт нерухомості у держави орендувала громадська організація "Спілка жінок України". У подальшому, затриманий намагався продати вказане приміщення орендарям за 130 тисяч доларів США", - повідомили в прокуратурі.
Після чергової зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу, працівники прокуратури та спецслужби затримали адвоката в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України.
Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ДБР викрила посадовців Міністерства внутрішніх справ на оборудках із заставною нерухомістю відомства.