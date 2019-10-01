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В Киеве задержали адвоката, который присвоил государственное помещение на Банковой стоимостью 5 млн грн

Киев • УНН

 • 17442 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В столице правоохранители задержали адвоката, который мошенническим путем завладел объектом недвижимости государственной формы собственности на улице Банковой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В Киеве задержали адвоката, который присвоил государственное помещение на Банковой стоимостью 5 млн грн

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с ГУ БКОП СБ Украины задержан адвокат, который мошенническим путем завладел объектом недвижимости государственной формы собственности на ул. Банковой в Киеве и пытался его продать", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мошенники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, которая находится на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью. Стоимость объекта составляет около 5 млн гривен.

"Следует отметить, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины". В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 тысяч долларов США", - сообщили в прокуратуре.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила должностных лиц Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства.

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