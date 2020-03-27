Завершено расследование незаконного отчуждения 20 млн грн арестованных средств

КИЕВ. 27 марта. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении двух директоров и бухгалтера коммерческих компаний, причастных к коррупционным схемам на ПАО “Укрзализныця”, а также юрисконсульта одного из банков, подозреваемых в незаконном отчуждении 20 млн гривен, которые находились под арестом и подлежали конфискации в доход государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.