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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96388 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102574 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104666 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103752 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112174 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100521 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105067 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131526 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130439 просмотра

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Завершено расследование незаконного отчуждения 20 млн грн арестованных средств

Завершено расследование незаконного отчуждения 20 млн грн арестованных средств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении двух директоров и бухгалтера коммерческих компаний, причастных к коррупционным схемам на ПАО “Укрзализныця”, а также юрисконсульта одного из банков, подозреваемых в незаконном отчуждении 20 млн гривен, которые находились под арестом и подлежали конфискации в доход государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“Расследование фактов незаконного отчуждения 20 млн грн, которые подлежали конфискации в доход государства, завершено. 27 марта 2020 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд”, — говорится в сообщении.

Как напоминает НАБУ, среди подозреваемых:

• два директора и бухгалтер коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на ПАО “Укрзализныця” — ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 УК Украины (“Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации”);

• юрисконсульт одного из банков — ч.2 ст. 367 УК Украины (“Служебная халатность”).

Напомним, еще летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, по которой государственное предприятие “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины” (сейчас — филиал “Центр управления промышленностью” ПАО “Укрзализныця”) в течение 2014-2016 гг. закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, в дальнейшем исполняла обязанности директора филиала, в результате чего “Укрзализныця” незаконно переплатила более 13 млн грн.

Один из руководителей этих компаний признал свою вину — в марте 2017 года с ним заключено соглашение о признании виновности. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этого соглашения, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства упомянутых 20 млн грн.

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