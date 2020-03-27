Завершено расследование незаконного отчуждения 20 млн грн арестованных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении двух директоров и бухгалтера коммерческих компаний, причастных к коррупционным схемам на ПАО “Укрзализныця”, а также юрисконсульта одного из банков, подозреваемых в незаконном отчуждении 20 млн гривен, которые находились под арестом и подлежали конфискации в доход государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“Расследование фактов незаконного отчуждения 20 млн грн, которые подлежали конфискации в доход государства, завершено. 27 марта 2020 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд”, — говорится в сообщении.
Как напоминает НАБУ, среди подозреваемых:
• два директора и бухгалтер коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на ПАО “Укрзализныця” — ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 УК Украины (“Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации”);
• юрисконсульт одного из банков — ч.2 ст. 367 УК Украины (“Служебная халатность”).
Напомним, еще летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, по которой государственное предприятие “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины” (сейчас — филиал “Центр управления промышленностью” ПАО “Укрзализныця”) в течение 2014-2016 гг. закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, в дальнейшем исполняла обязанности директора филиала, в результате чего “Укрзализныця” незаконно переплатила более 13 млн грн.
Один из руководителей этих компаний признал свою вину — в марте 2017 года с ним заключено соглашение о признании виновности. Обвинительный приговор, вынесенный судом на основании этого соглашения, вступил в законную силу в мае 2017 года и предусматривал конфискацию в доход государства упомянутых 20 млн грн.