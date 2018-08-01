Завдяки добовому балансуванню ціни на газ зменшаться - експерт

“Саме редакція Кодексу ГТС, в якій запроваджується добове балансування, зменшує щонайменше вдвічі фінансове навантаження на постачальників, а це є запорукою зменшення їх ціни для споживачів, та дозволяє споживачу купувати газ протягом місяця більше, ніж у одного постачальника”, — зауважив Омельченко.

Коментуючи ситуацію із запровадженням добового балансування, він звернув увагу на те, що всі учасники ринку, трейдери, постачальники, великі споживачі, розподільні компанії, власники торгових майданчиків (бірж), в один голос наголошували на необхідності запровадження з 1 серпня 2018 року добового балансування, як того вимагає Кодекс ГТС.

Також за його словами, позиція деяких експертів, що первинна редакція Кодексу ГТС, яка була прийнята в 2016 році мала велику критику та прийнята з порушеннями регламенту, викликає велике здивування, оскільки ця редакція Кодексу ГТС з першого по останнє слово була розроблена саме “Укртрансгазом”. Ця редакція і була затверджена Регулятором. Якихось серйозних суперечок між учасниками ринку під час формування Кодексу ГТС в редакції “Укртрансгазу”, не було.

Раніше УНН повідомляв, що НКРЕКП, відклала перехід на добове балансування газу на два місяці — до 1 жовтня 2018 року.

Комісія також оштрафувала “Укртрансгаз” на 850 тис. грн за низку порушень, що призвели до зриву переходу на добове балансування газу з 1 серпня. Регулятор зобов’язав “Укртрансгаз” усунути порушення до 1 жовтня.

При цьому, НКРЕКП ухвалила проект змін до Кодексу ГТС, які наближають його до європейських норм енергетичного законодавства. Проект оновленого Кодексу опублікують на сайті Комісії для його публічного обговорення.

Як зауважили в “Укртрансгазі”, правки узгоджують критичну розбіжність, яка стосується достатніх умов надання фінансового забезпечення оплати балансування. Також запроваджується механізм припинення транспортування газу та можливість відключення правопорушників, а також створення торгових сповіщень, які дозволяють ефективно торгувати газом на віртуальній торговій точці всередині системи.

“Укртрансгаз” продовжуватиме рекомендувати НКРЕКП врахувати низку змін до нової редакції Кодексу.