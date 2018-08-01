Завдяки добовому балансуванню ціни на газ зменшаться - експерт

ukru
Ексклюзив
17:08 • 43994 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 85585 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 87444 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 114203 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 94880 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 116017 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 157355 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189348 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 289716 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167165 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
81 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 47430 перегляди
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 34930 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 40091 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 37441 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 58615 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 114208 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 159011 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 289721 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 220505 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 23982 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 47430 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 53681 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52322 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 66626 перегляди
Актуальне
Завдяки добовому балансуванню ціни на газ зменшаться - експерт

Завдяки добовому балансуванню ціни на газ зменшаться - експерт

Київ • УНН

 • 9758 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Запровадження добового балансування на ринку газу дозволить зменшити ціни на блакитне паливо. Про це написав у своєму блозі на УНН директор Енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

“Саме редакція Кодексу ГТС, в якій запроваджується добове балансування, зменшує щонайменше вдвічі фінансове навантаження на постачальників, а це є запорукою зменшення їх ціни для споживачів, та дозволяє споживачу купувати газ протягом місяця більше, ніж у одного постачальника”, — зауважив Омельченко.

Коментуючи ситуацію із запровадженням добового балансування, він звернув увагу на те, що всі учасники ринку, трейдери, постачальники, великі споживачі, розподільні компанії, власники торгових майданчиків (бірж), в один голос наголошували на необхідності запровадження з 1 серпня 2018 року добового балансування, як того вимагає Кодекс ГТС.

Також за його словами, позиція деяких експертів, що первинна редакція Кодексу ГТС, яка була прийнята в 2016 році мала велику критику та прийнята з порушеннями регламенту, викликає велике здивування, оскільки ця редакція Кодексу ГТС з першого по останнє слово була розроблена саме “Укртрансгазом”. Ця редакція і була затверджена Регулятором. Якихось серйозних суперечок між учасниками ринку під час формування Кодексу ГТС в редакції “Укртрансгазу”, не було.

Раніше УНН повідомляв, що НКРЕКП, відклала перехід на добове балансування газу на два місяці — до 1 жовтня 2018 року.

Комісія також оштрафувала “Укртрансгаз” на 850 тис. грн за низку порушень, що призвели до зриву переходу на добове балансування газу з 1 серпня. Регулятор зобов’язав “Укртрансгаз” усунути порушення до 1 жовтня.

При цьому, НКРЕКП ухвалила проект змін до Кодексу ГТС, які наближають його до європейських норм енергетичного законодавства. Проект оновленого Кодексу опублікують на сайті Комісії для його публічного обговорення.

Як зауважили в “Укртрансгазі”, правки узгоджують критичну розбіжність, яка стосується достатніх умов надання фінансового забезпечення оплати балансування. Також запроваджується механізм припинення транспортування газу та можливість відключення правопорушників, а також створення торгових сповіщень, які дозволяють ефективно торгувати газом на віртуальній торговій точці всередині системи.

“Укртрансгаз” продовжуватиме рекомендувати НКРЕКП врахувати низку змін до нової редакції Кодексу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61