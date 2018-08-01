Благодаря суточному балансированию цены на газ уменьшатся - эксперт

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31380 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95668 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121527 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129218 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167857 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152871 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140704 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области в результате очередного обстрела рф погибла женщина

В Харьковской области в результате очередного обстрела рф погибла женщина

9 марта, 12:08 • 24224 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 69053 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 52623 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 33958 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 42924 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145462 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180361 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188318 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198851 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 167857 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107442 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111706 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113612 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112889 просмотра
Актуальное
Благодаря суточному балансированию цены на газ уменьшатся - эксперт

Благодаря суточному балансированию цены на газ уменьшатся - эксперт

Киев  •  УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Введение суточного балансирование на рынке газа позволит снизить цены на голубое топливо. Об этом написал в своем блоге на УНН директор Энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

“Именно редакция Кодекса ГТС, в которой вводится суточная балансировка, уменьшает минимум вдвое финансовую нагрузку на поставщиков, а это является залогом уменьшения их цены для потребителей, и позволяет потребителю покупать газ в течение месяца больше, чем у одного поставщика”, — отметил Омельченко.

Комментируя ситуацию с введением суточного балансирования, он обратил внимание на то, что все участники рынка, трейдеры, поставщики, крупные потребители, распределительные компании, владельцы торговых площадок (бирж), в один голос говорили о необходимости введения с 1 августа 2018 года суточного балансирования, как того требует Кодекс ГТС.

Также по его словам, позиция некоторых экспертов, что первичная редакция Кодекса ГТС, которая была принята в 2016 году имела большую критику и принята с нарушениями регламента, вызывает большое удивление, поскольку эта редакция Кодекса ГТС с первого по последнее слово была разработана именно “Укртрансгазом” . Эта редакция и была утверждена Регулятором. Каких-то серьезных споров между участниками рынка при формировании Кодекса ГТС в редакции “Укртрансгаза”, не было.

Ранее УНН сообщал, что НКРЭКУ, отложила переход на суточное балансирование газа на два месяца — до 1 октября 2018 года.

Комиссия также оштрафовала “Укртрансгаз” на 850 тыс. грн за ряд нарушений, которые привели к срыву перехода на суточное балансирование газа с 1 августа. Регулятор обязал “Укртрансгаз” устранить нарушения до 1 октября.

При этом, НКРЭКУ приняла проект изменений в Кодекс ГТС, которые приближают его к европейским нормам энергетического законодательства. Проект обновленного Кодекса опубликуют на сайте Комиссии для его публичного обсуждения.

Как отметили в “Укртрансгазе”, правки согласовывают критическое расхождение, касающееся достаточных условий предоставления финансового обеспечения оплаты балансировки. Также вводится механизм прекращения транспортировки газа и возможность отключения правонарушителей, а также создания торговых уведомлений, которые позволяют эффективно торговать газом на виртуальной торговой точке внутри системы.

“Укртрансгаз” будет продолжать рекомендовать НКРЭКУ учесть ряд изменений в новую редакцию Кодекса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы