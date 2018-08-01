Благодаря суточному балансированию цены на газ уменьшатся - эксперт

“Именно редакция Кодекса ГТС, в которой вводится суточная балансировка, уменьшает минимум вдвое финансовую нагрузку на поставщиков, а это является залогом уменьшения их цены для потребителей, и позволяет потребителю покупать газ в течение месяца больше, чем у одного поставщика”, — отметил Омельченко.

Комментируя ситуацию с введением суточного балансирования, он обратил внимание на то, что все участники рынка, трейдеры, поставщики, крупные потребители, распределительные компании, владельцы торговых площадок (бирж), в один голос говорили о необходимости введения с 1 августа 2018 года суточного балансирования, как того требует Кодекс ГТС.

Также по его словам, позиция некоторых экспертов, что первичная редакция Кодекса ГТС, которая была принята в 2016 году имела большую критику и принята с нарушениями регламента, вызывает большое удивление, поскольку эта редакция Кодекса ГТС с первого по последнее слово была разработана именно “Укртрансгазом” . Эта редакция и была утверждена Регулятором. Каких-то серьезных споров между участниками рынка при формировании Кодекса ГТС в редакции “Укртрансгаза”, не было.

Ранее УНН сообщал, что НКРЭКУ, отложила переход на суточное балансирование газа на два месяца — до 1 октября 2018 года.

Комиссия также оштрафовала “Укртрансгаз” на 850 тыс. грн за ряд нарушений, которые привели к срыву перехода на суточное балансирование газа с 1 августа. Регулятор обязал “Укртрансгаз” устранить нарушения до 1 октября.

При этом, НКРЭКУ приняла проект изменений в Кодекс ГТС, которые приближают его к европейским нормам энергетического законодательства. Проект обновленного Кодекса опубликуют на сайте Комиссии для его публичного обсуждения.

Как отметили в “Укртрансгазе”, правки согласовывают критическое расхождение, касающееся достаточных условий предоставления финансового обеспечения оплаты балансировки. Также вводится механизм прекращения транспортировки газа и возможность отключения правонарушителей, а также создания торговых уведомлений, которые позволяют эффективно торговать газом на виртуальной торговой точке внутри системы.

“Укртрансгаз” будет продолжать рекомендовать НКРЭКУ учесть ряд изменений в новую редакцию Кодекса.