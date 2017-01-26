Затриманому у Криму адвокату Е.Курбедінову обиратимуть запобіжний захід - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Затриманому сьогодні в окупованому Криму адвокату Емілю Курбедінову обиратимуть запобіжний захід у Залізничному районному суді. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Обшук в адвокатському офісі Еміля Курбедінова. У Залізничному райсуді через півгодини йому буде обиратися запобіжний захід. По всій видимості, вже пред’явлено звинувачення в екстремізмі. І очевидно, що операція ЦПЕ (Центр з протидії екстремізму — ред.), тому не Київський суд”, — написав А.Наумлюк.
Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку до кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками.
Адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.