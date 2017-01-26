Задержанному в Крыму адвокату Э.Курбединову будут выбирать меру пресечения - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Задержанному сегодня в оккупированном Крыму адвокату Эмилю Курбединову будут выбирать меру пресечения в Железнодорожном районном суде. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Обыск в адвокатском офисе Эмиля Курбединова. В Железнодорожном райсуде через полчаса ему будет избираться мера пресечения. По всей видимости, уже предъявлено обвинение в экстремизме. И очевидно, что операция ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму - ред.), поэтому не Киевский суд", - написал А.Наумлюк.
Напомним, в четверг, 26 января утром к нескольким крымским татарам в Крыму пришли с обысками.
Адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.