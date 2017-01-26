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До кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками

До кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками

Київ • УНН

 • 7452 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У будинок кримського татарина Сейрана Салієва у Бахчисараї в четвер зранку прийшли з обшуками. Про це повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Зараз в Бахчисараї, в будинок до Зодії Салієвої і її сина Сейрана прийшли з обшуком", - повідомив він.

З його слів, Сейрана Салієва повезли до Бахчисарайського РВВС. "Під час обшуку вилучили мобільні телефони", - додав він.

Також З.Смедляєв повідомив і про інші обшуки, зокрема, в офісі адвоката Еміля Курбедінова.

"В офісі адвокатів Еміля Курбедінова і Едема Семедляєва проводиться обшук. Еміля затримали в Бахчисараї", - зазначив голова ЦВК Курултаю.

 

Українські Національні Новини

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