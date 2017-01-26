К нескольким крымским татарам в Крыму пришли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В дом крымского татарина Сейрана Салиева в Бахчисарае в четверг утром пришли с обысками. Об этом сообщил председатель ЦИК Курултая Заир Смедляев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сейчас в Бахчисарае, в дом к Зодии Салиевой и ее сына Сейрана пришли с обыском", - сообщил он.
По его словам, Сейрана Салиева повезли в Бахчисарайское РОВД. "Во время обыска изъяли мобильные телефоны", - добавил он.
Также З.Смедляев сообщил и о других обысках, в частности, в офисе адвоката Эмиля Курбединова.
"В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева проводится обыск. Эмиля задержали в Бахчисарае", - отметил председатель ЦИК Курултая.