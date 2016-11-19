Затриманого на хабарі Ю.Гольця з ЛМР взяли під арешт на два місяці

Засідання відбулось у Шевченківському суді міста Львова.

Ю.Гольцю обрали запобіжний захід - його взяли під арешт на два місяці. Однак за чиновника можуть внести заставу у два млн гривень.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальника управління ЖКГ з ЛМР затримали на хабарі у 80 тисяч гривень. Затриманого відсторонено від роботи у Львівській міській раді.