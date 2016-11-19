Затриманого на хабарі Ю.Гольця з ЛМР взяли під арешт на два місяці
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні відбулось судове засідання у справі начальника управління житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця, якого затримали на хабарі у 80 тис. грн, передає кореспондент УНН.
Засідання відбулось у Шевченківському суді міста Львова.
Ю.Гольцю обрали запобіжний захід - його взяли під арешт на два місяці. Однак за чиновника можуть внести заставу у два млн гривень.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, начальника управління ЖКГ з ЛМР затримали на хабарі у 80 тисяч гривень. Затриманого відсторонено від роботи у Львівській міській раді.