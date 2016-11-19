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15 марта, 19:03 • 108956 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149183 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126945 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120236 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106804 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102401 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96827 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Задержанного на взятке Ю.Гольца с ЛГС взяли под арест на два месяца

Задержанного на взятке Ю.Гольца с ЛГС взяли под арест на два месяца

Киев • УНН

 • 12167 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня состоялось судебное заседание по делу начальника управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрия Гольца, которого поймали на взятке в 80 тыс. грн, передает корреспондент УНН.

Заседание состоялось в Шевченковском суде города Львова.

Ю.Гольцу избрана мера пресечения - его взяли под арест на два месяца. Однако за чиновника могут внести залог в 2 млн гривен.

Напомним, как сообщал УНН, начальника управления ЖКХ с ЛГС задержали на взятке в 80 тыс.гривен. Задержанный отстранен от работы во Львовском городском совете .

 

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