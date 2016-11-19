Задержанного на взятке Ю.Гольца с ЛГС взяли под арест на два месяца
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня состоялось судебное заседание по делу начальника управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрия Гольца, которого поймали на взятке в 80 тыс. грн, передает корреспондент УНН.
Заседание состоялось в Шевченковском суде города Львова.
Ю.Гольцу избрана мера пресечения - его взяли под арест на два месяца. Однако за чиновника могут внести залог в 2 млн гривен.
Напомним, как сообщал УНН, начальника управления ЖКХ с ЛГС задержали на взятке в 80 тыс.гривен. Задержанный отстранен от работы во Львовском городском совете .