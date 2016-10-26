Затори в Києві сягнули восьми балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.20 рух ускладнений у центрі міста, зокрема, на вулицях Шовковична, Велика Васильківська, Шота Руставелі, Хрещатик. Також транспорт майже зупинився на вулицях Володимирська, Симона Петлюри, Саксаганського, Льва Толстого, Голосіївському проспекті. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженко, Гната Хоткевича, бульварі Тараса Шевченко, проспекті Степана Бандери, вулиці Ярославській, Кільцевій дорозі.
Також, за даними “Яндекс-карти”, станом на 18.20 у столиці зафіксовано одинадцять ДТП.