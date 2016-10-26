Пробки в Киеве достигли восьми баллов

По состоянию на 18:20 движение затруднено в центре города, в частности, на улицах Шелковичная, Большая Васильковская, Шота Руставели, Крещатик. Также транспорт почти остановился на улицах Владимирская, Симона Петлюры, Саксаганского, Льва Толстого, Голосеевском проспекте. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Хоткевича, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Степана Бандеры, улице Ярославской, Кольцевой дороге.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:20 в столице зафиксировано одиннадцать ДТП.