Затори в Києві сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 17.18 рух ускладнено на вулицях, Богдана Хмельницького, Басейних, Еспланадна, Мечникова, Велика Житомирська, Інститутська та Пушкінська, також на бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує 7 км на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Шовковична, Михайла Грушевського, Короленківській, Круглоуніверситетській та на бульвар Лесі Українки.
Крім того, станом на 17.00, згідно з даними “Яндекс-Карти”, у Києві зафіксовано п’ять ДТП.