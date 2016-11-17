Пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 17.18 движение затруднено на улицах, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Эспланадной, Мечникова, Большая Житомирская, Институтская и Пушкинская, также на бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает 7 км в час.
Также пробки наблюдаются на улицах Шелковичная, Михаила Грушевского, Короленковской, Круглоуниверситетской и на бульвар Леси Украинки
Кроме того, по состоянию на 17.00, по данным "Яндекс-карты", в Киеве зафиксировано пять ДТП.