Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН із посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.00 рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Кропивницького, Січових Стрільців, Верхній Вал, Нижній Вал, Глибочинська, Кургановському переулку. Швидкість руху транспорту там не перевищує 3 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Басейна, Івана Федорова, в районі Дарницької площі, на бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.00 у столиці зафіксовано 16 ДТП.