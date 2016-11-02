Пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 18.00 движение затруднено на улицах Крещатик, Кропивницкого, Сечевых Стрельцов, Верхний Вал, Нижний Вал, Глыбочицская, Кургановском переулке. Скорость движения транспорта там не превышает 3 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, улицах Бассейная, Ивана Федорова, в районе Дарницкой площади, на бульваре Дружбы народов, бульваре Леси Украинки.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.00 в столице зафиксировали 16 ДТП.