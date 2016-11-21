Засудженому Старобабанівської колонії намагались переправити "контрабанду"
Київ • УНН
КИЇВ-ЧЕРКАСИ. 21 листопада. УНН. Заборонені речі не потрапили до засудженого Старобабанівської виправної колонії № 92, що на Уманьщині. Серед них наркотики, алкоголь та мобільні телефони, повідомили УНН-Центр в управлінні ДПтС Черкаської області.
Під час догляду посилки, яка надійшла на ім’я засудженого Старобабанівської виправної колонії № 92, співробітниками установи було виявлено та вилучено дві поліетиленові ємності об’ємом в один літр кожна, наповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, два стограмових пакунки харчових дріжджів, три мобільні телефони, сім зарядних пристроїв в середині, яких знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору.
Також, в пачці з-під чаю, виявлено поліетиленовий згорток з в’язкою речовиною темно-коричневого кольору, три згортки із фольги, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору та поліетиленовий згорток, в середині якого знаходився відрізок марлевого бинта просякнутий речовиною коричневого кольору з різким запахом ацетону.
Матеріали та речові докази передано до Уманського відділення поліції УВП ГУМП в Черкаській області.