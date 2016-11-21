Осужденному Старобабановской колонии пытались переправить "контрабанду"
Киев • УНН
КИЕВ-ЧЕРКАССЫ. 21 ноября. УНН. Запрещенные вещи не попали к осужденному Старобабановской исправительной колонии № 92, что на Уманщине. Среди них наркотики, алкоголь и мобильные телефоны, сообщили УНН-Центр в управлении ГПС Черкасской области.
При осмотре посылки, поступившей на имя осужденного исправительной колонии № 92, сотрудниками учреждения было обнаружено и изъято две полиэтиленовые емкости объемом в один литр каждая, наполненные жидкостью коричневого цвета с характерным запахом спирта, два стограммовых пакета пищевых дрожжей, три мобильных телефона, семь зарядных устройств в середине, которых находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.
Также, в пачке из-под чая, обнаружен полиэтиленовый сверток с вяжущим веществом темно-коричневого цвета, три свертка из фольги, внутри которых находилась порошкообразное вещество белого цвета и полиэтиленовый сверток, внутри которого находился отрезок марлевого бинта пропитанный веществом коричневого цвета с резким запахом ацетона.
Материалы и вещественные доказательства переданы в Уманское отделение полиции.