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15 марта, 19:03 • 108937 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149140 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102398 просмотра

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Осужденному Старобабановской колонии пытались переправить "контрабанду"

Осужденному Старобабановской колонии пытались переправить "контрабанду"

Киев • УНН

 • 7783 просмотра

КИЕВ-ЧЕРКАССЫ. 21 ноября. УНН. Запрещенные вещи не попали к осужденному Старобабановской исправительной колонии № 92, что на Уманщине. Среди них наркотики, алкоголь и мобильные телефоны, сообщили УНН-Центр в управлении ГПС Черкасской области.

При осмотре посылки, поступившей на имя осужденного исправительной колонии № 92, сотрудниками учреждения было обнаружено и изъято две полиэтиленовые емкости объемом в один литр каждая, наполненные жидкостью коричневого цвета с характерным запахом спирта, два стограммовых пакета пищевых дрожжей, три мобильных телефона, семь зарядных устройств в середине, которых находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Также, в пачке из-под чая, обнаружен полиэтиленовый сверток с вяжущим веществом темно-коричневого цвета, три свертка из фольги, внутри которых находилась порошкообразное вещество белого цвета и полиэтиленовый сверток, внутри которого находился отрезок марлевого бинта пропитанный веществом коричневого цвета с резким запахом ацетона.

Материалы и вещественные доказательства переданы в Уманское отделение полиции.

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