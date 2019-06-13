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Заступник Клімкіна взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЦЄІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЦЄІ, яке відбулося 12 червня 2019 року у місті Трієст (Італійська Республіка). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

Заступник Клімкіна взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЦЄІ

У повідомленні прес-служби вказано, що: “У ході зустрічі обговорювалися важливі програмні та функціональні питання роботи організації, зокрема були ухвалені рішення щодо бюджету Фонду співробітництва ЦЄІ на 2020 рік та затверджений звіт Генерального секретаря ЦЄІ про роботу у 2018 році”.

Василь Боднар поінформував учасників зустрічі, яка відбулася під головуванням Міністра закордонних справ та міжнародного розвитку Італійської Республіки Е.Моаверо-Міланезі, про актуальну ситуацію в нашій державі, результати президентських виборів та ключові завдання українського Уряду у контексті реалізації курсу на євроінтеграцію. Також було наголошено на важливості сприяння з боку ЦЄІ у зближенні її держав-членів з ЄС, підтримки державами-членами організації суверенітету, територіальної цілісності України. Oкремо було відзначено, що російська загроза залишається серйозним викликом для ефективної регіональної взаємодії.

За підсумками засідання було схвалено Трієстську декларацію, у якій міністри закордонних справ держав-членів ЦЄІ висловили спільне бачення щодо майбутнього розвитку організації.

Нагадуємо, МЗС прийняло копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндії в Україні.

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