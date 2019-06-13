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Заместитель Климкина принял участие в заседании министров иностранных дел стран-членов ЦЕИ

Киев • УНН

 • 7250 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял участие в заседании министров иностранных дел стран-членов ЦЕИ, которое состоялось 12 июня 2019 в городе Триест (Итальянская Республика). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Заместитель Климкина принял участие в заседании министров иностранных дел стран-членов ЦЕИ

В сообщении пресс-службы указано, что: “В ходе встречи обсуждались важные программные и функциональные вопросы работы организации, в частности были приняты решения по бюджету Фонда сотрудничества ЦЕИ на 2020 год и утвержден отчет Генерального секретаря ЦЕИ о работе в 2018 году”.

Василий Боднар проинформировал участников встречи, которая состоялась под председательством Министра иностранных дел и международного развития Итальянской Республики Е.Моаверо-Миланези, об актуальной ситуации в нашем государстве, результаты президентских выборов и ключевые задачи украинского правительства в контексте реализации курса на евроинтеграцию. Также была отмечена важность содействия со стороны ЦЕИ в сближении ее государств-членов с ЕС, поддержки государствами-членами организации суверенитета, территориальной целостности Украины. Oкремо было отмечено, что российская угроза остается серьезным вызовом для эффективного регионального взаимодействия.

По итогам заседания было принято Триестскую декларацию, в которой министры иностранных дел государств-членов ЦЕИ выразили общее видение будущего развития организации.

Напоминаем, МИД приняло копии верительных грамот от новоназначенного посла Финляндии в Украине.

Украинские Национальные Новости

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