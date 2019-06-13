МЗС прийняло копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Заступник Міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндської Республіки в Україні Пяйві Маріт Лаіне, пише УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства закордонних справ України.
“Під час бесіди співрозмовники відзначили високий рівень двостороннього співробітництва та підкреслили важливість подальшого поглиблення українсько-фінляндської взаємодії, зокрема, у контексті головування Фінляндії у Раді Європейського Союзу з 1 липня 2019 року”, — вказано у повідомленні.
Особливу увагу було приділено питанням співпраці двох країн у рамках міжнародних організацій.
У міністерстві також додали, що: “Було висловлено вдячність Фінляндії за незмінність позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а також надання практичної допомоги у проведенні системних реформ у нашій державі, насамперед, у сферах реформування шкільної освіти та енергоефективності”.
Нагадуємо, у МЗС відреагували на дані про “узгоджений” візит комісара РЄ у Крим.