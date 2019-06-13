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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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МЗС прийняло копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Заступник Міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндської Республіки в Україні Пяйві Маріт Лаіне, пише УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства закордонних справ України.

МЗС прийняло копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндії в Україні

“Під час бесіди співрозмовники відзначили високий рівень двостороннього співробітництва та підкреслили важливість подальшого поглиблення українсько-фінляндської взаємодії, зокрема, у контексті головування Фінляндії у Раді Європейського Союзу з 1 липня 2019 року”, — вказано у повідомленні.

Особливу увагу було приділено питанням співпраці двох країн у рамках міжнародних організацій.

У міністерстві також додали, що: “Було висловлено вдячність Фінляндії за незмінність позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, а також надання практичної допомоги у проведенні системних реформ у нашій державі, насамперед, у сферах реформування шкільної освіти та енергоефективності”.

Нагадуємо, у МЗС відреагували на дані про “узгоджений” візит комісара РЄ у Крим.

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