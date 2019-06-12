У МЗС відреагували на дані про "узгоджений" візит комісара РЄ у Крим

КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України не має домовленостей щодо конкретних дат візиту комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович в анексований Росією Крим, але чекають на комісара. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України щодо російських повідомлень про нібито узгоджений візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до тимчасово окупованої АР Крим, отриманій УНН.