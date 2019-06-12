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В МИД отреагировали на данные о "согласованном" визите комиссара СЕ в Крым

Киев • УНН

 • 11664 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины не имеет договоренностей по конкретным датам визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в аннексированный Россией Крым, но ждут комиссара. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины в отношении российских сообщений о якобы согласованном визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович во временно оккупированную АР Крым, полученном УНН.

В МИД отреагировали на данные о "согласованном" визите комиссара СЕ в Крым

"Во-первых, визит и мониторинг ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, о которых, в частности, отмечается в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы - это вопрос, который украинская сторона поднимает не первый год", - отметили в МИД.

В министерстве призвали четко говорить о том, что это не Россия-оккупант "открывает новую главу в отношениях с СЕ", а Украина последовательно настаивала на проведении такого визита, и не одного, а на регулярной основе.

"Во-вторых, мы можем подтвердить, что сегодня между комиссаром Совета Европы Д.Миятович и украинской стороной нет договоренностей по конкретным датам визита. Но главное не даты, главное - это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - отметили дипломаты.

Они напомнили, что на пути к визиту Миятович - много вопросов, требующих согласования с украинской стороной.

В МИД также заявили, что "ждут комиссара Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины".

"В-третьих, в контексте июньской сессии ПАСЕ Украина обращает внимание на то, что попытки российской стороны "выменять" возвращение ее делегации в Ассамблее на визит комиссара по правам человека является циничной попыткой избежать ответственности в Совете Европы за совершенные ею международные преступления и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях", - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве отмечают, что поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных партнеров Украины в организации будет означать потакание агрессору и дальнейший подрыв авторитета Совета Европы.

Как сообщал УНН, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович подтвердила намерения посетить аннексированный Россией Крым.

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