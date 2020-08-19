Заступник директора ДБР Бабіков відмовився коментувати своє ставлення до Революції Гідності

"У слідчих ДБР є низка кримінальних проваджень, які стосуються як розслідування подій 2013-2014 років, де фігурує (визначення –ред.) Революція Гідності, так і є кримінальні провадження розпочаті за заявами адвокатів AVER LEX (юридична компанія, яка представляє інтереси Януковича –ред.), які стверджують, що мав місце державний переворот…Будь-яке моє висловлювання, надання конкретної відповіді на ваше питання надасть можливість стороні захисту використовувати у судових розслідуваннях моє твердження для того, щоб продемонструвати як доказ заангажованості органу досудового розслідування", - заявив Бабіков.

Нагадаємо, перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, який працював у юридичній компанії, що представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича, заявив, що абсолютно спокійно ставиться до своєї репутації адвоката президента-втікача.