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Заступник директора ДБР Бабіков розповів, як ставиться до своєї репутації адвоката Януковича

Заступник директора ДБР Бабіков розповів, як ставиться до своєї репутації адвоката Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, який працював у юридичній компанії, що представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича, заявив, що абсолютно спокійно ставиться до своєї репутації адвоката президента-втікача. Про це Бабіков розповів в інтерв’ю Радіо НВ, передає УНН.

"Абсолютно спокійно до цього ставлюся. По-перше, закон забороняє ототожнювати будь-якого адвоката з його клієнтом. Це одна з засад організації адвокатської діяльності. По-друге, насправді сфера моїх інтересів у захисній діяльності була пов’язана насамперед з наданням правової допомоги у кримінальних провадженнях, пов’язаних з економікою, господарськими злочинами, корупцією“, - розповів Бабіков.

Він додав, що ставиться з певною часткою іронії до того, що його ототожнюють з командою захисників Януковича.

Також Бабіков відмовився коментувати своє ставлення до постаті Януковича, заявивши, що це буде некоректно.

“Будь-яке висловлювання з мого боку щодо цього наразі буде некоректним. По-перше, працював в адвокатському об’єднанні, яке надавало йому правову допомогу, а по-друге, будь-які висловлювання з наданням оцінки його діям чи діяльності можуть бути трактовані стороною захисту як тиск на слідство”, — зауважив Бабіков.

За його словами, будь-який адвокат має право вирішувати, чи буде він захищати того чи іншого клієнта, одночасно з цим підкресливши, що для того, щоб якісно виконувати свою роботу, юридичний захисник має певною мірою співчувати своєму підзахисному.

“Я вважаю, що саме визначення "адвокат Януковича“ — це намагання якимось чином вплинути в тому числі на стан досудового розслідування в цих провадженнях”, — сказав Бабіков.

Нагадаємо, Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками тоді ще т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Українські Національні Новини

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