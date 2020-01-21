У ДБР назвали імена заступників Венедіктової
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової. Про це повідомляє УНН із посиланні на дані ДБР.
Зазначається, Олександр Бабіков є першим заступником Директора Державного бюро розслідувань, а Олександр Соколов — заступником Директора ДБР.
Довідка: Олександр Бабіков народився 9 листопада 1975 року. Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області та Генеральній прокуратурі України. У 2019 році отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Олексадр Соколов працював у СБУ в Харківській області, ДПА України у Запорізькій області, ДПС України у Харківської області та МВС України. У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази з призначення своїх заступників.