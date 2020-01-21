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У ДБР назвали імена заступників Венедіктової

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Олександр Бабіков та Олександр Соколов стали заступниками т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової. Про це повідомляє УНН із посиланні на дані ДБР.

У ДБР назвали імена заступників Венедіктової

Зазначається, Олександр Бабіков є першим заступником Директора Державного бюро розслідувань, а Олександр Соколов — заступником Директора ДБР.

Довідка: Олександр Бабіков народився 9 листопада 1975 року. Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області та Генеральній прокуратурі України. У 2019 році отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Олексадр Соколов працював у СБУ в Харківській області, ДПА України у Запорізькій області, ДПС України у Харківської області та МВС України. У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази з призначення своїх заступників.

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