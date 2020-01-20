Венедіктова призначила своїх заступників в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази з призначення своїх заступників. Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на YouTube каналі ДБР, передає УНН.
"Як тільки ми почали чітко виконувати вимоги закону, формувати підрозділ про розслідування "справ Майдану" з неупереджених слідчих… активізували хід розслідування важливих справ, почалася хвиля бруду. Спочатку щодо самих слідчих у "справах Майдану", потім щодо призначеного керівника підрозділу, зараз така ж сама ситуація відбувається із заступниками директора. Кожен хоче поставити свого і ставки зросли. Повідомляю – комісія з відбору заступників закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, накази з призначення заступників підписано", - заявила Венедіктова.
Як повідомлялося в УНН раніше, тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова планує подати на розгляд Президенту України Володимиру Зеленському нову структуру ДБР.