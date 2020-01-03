Венедіктова планує подати на розгляд Зеленському нову структуру ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова планує подати на розгляд Президенту України Володимиру Зеленському нову структуру ДБР. Відповідний відеозвіт розміщений на сторінці Facebook ДБР, передає УНН.
"У найближчий час мною на розгляд Президента України буде подано нову структуру бюро, в якій передбачене створення окремого управління по "справам Майдану", та збільшення кількості слідчих, які розслідуватимуть це провадження", - сказала Венедіктова.
Як повідомляв УНН раніше, у Державному бюро розслідувань створено робочу групу з переведення працівників Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протесами у 2013 - 2014 роках ("справи Майдану") Генеральної прокуратури України до Державного бюро розслідувань.
Пізніше керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань.