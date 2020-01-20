Венедиктова назначила своих заместителей в ГБР

"Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение о расследовании "дел Майдана" с беспристрастных следователей... активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи. Сначала в отношении самих следователей в "делах Майдана", затем относительно назначенного руководителя подразделения, сейчас такая же ситуация происходит с заместителями директора. Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю - комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы по назначению заместителей подписаны", - заявила Венедиктова.

Как сообщалось в УНН ранее, временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова планирует подать на рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.