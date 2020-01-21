В ГБР назвали имена заместителей Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Александр Бабиков и Александр Соколов стали заместителями в.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГБР.
Отмечается, Александр Бабиков является первым заместителем директора Государственного бюро расследований, а Александр Соколов — заместителем директора ГБР.
Справка: Александр Бабиков родился 9 ноября 1975 года. Работал в прокуратуре Кировоградской области, прокуратуре Харьковской области и Генеральной прокуратуре Украины. В 2019 году получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Алексадр Соколов работал в СБУ в Харьковской области, ГНА Украины в Запорожской области, ГНС Украины в Харьковской области и МВД Украины. В 2019 получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.
Напомним, временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы по назначению своих заместителей.