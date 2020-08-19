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4 марта, 13:25 • 108879 просмотра

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4 марта, 12:57 • 129074 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101684 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102425 просмотра

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Замдиректора ГБР Бабиков рассказал, как относится к своей репутации адвоката Януковича

Замдиректора ГБР Бабиков рассказал, как относится к своей репутации адвоката Януковича

Киев  •  УНН

 • 14297 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который работал в юридической компании, представляющей интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что абсолютно спокойно относится к своей репутации адвоката президента-беглеца. Об этом Бабиков рассказал в интервью Радио НВ, передает УНН.

"Абсолютно спокойно к этому отношусь. Во-первых, закон запрещает отождествлять любого адвоката с его клиентом. Это одна из основ организации адвокатской деятельности. Во-вторых, на самом деле сфера моих интересов в защитной деятельности была связана прежде всего с предоставлением правовой помощи по уголовным производствам, связанным с экономикой, хозяйственными преступлениями, коррупцией", - рассказал Бабиков.

Он добавил, что относится с определенной долей иронии к тому, что его отождествляют с командой защитников Януковича.

Также Бабиков отказался комментировать свое отношение к личности Януковича, заявив, что это будет некорректно.

"Любое высказывание с моей стороны об этом на данный момент будет некорректным. Во-первых, работал в адвокатском объединении, которое предоставляло ему правовую помощь, а во-вторых, любые высказывания с предоставлением оценки его действиям или деятельности могут быть трактованы стороной защиты как давление на следствие", - отметил Бабиков.

По его словам, любой адвокат имеет право решать, будет ли он защищать того или иного клиента, одновременно с этим подчеркнув, что для того, чтобы качественно выполнять свою работу, юридический защитник должен вопределенной степени сочувствовать своему подзащитному.

"Я считаю, что само определение "адвокат Януковича" - это попытка каким-то образом повлиять в том числе на состояние досудебного расследования в этих процессах", - сказал Бабиков.

Напомним, Александр Бабиков и Александр Соколов стали заместителями тогда еще врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

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