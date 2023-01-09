Застрягле в Суецькому каналі вантажне судно зняли з мілини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Управління Суецького каналу заявило в понеділок, що вантажне судно, яке сіло на мілину на цьому водному шляху, було знято з мілини, пише УНН.
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"Судно MV Glory було знято з мілини буксирами управління Суецького каналу", - повідомляє у Twitter компанія з обслуговування каналу Leth.
Деталі
Як повідомляється, 21 судно, що прямує у південному напрямку Суецьким каналом, почне або відновить свій транзит. Очікується, що колона відновить рух об 11:00 за місцевим часом.
"Очікуються лише незначні затримки", - зазначили у компанії.
Доповнення
Leth раніше повідомила, що судно MV Glory сіло на мілину у Суецькому каналі неподалік міста Кантара в єгипетській провінції Ісмаїлія. Компанія заявила, що три буксири каналу працювали, щоб зняти судно з мілини.
Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило те, що судно сіло на мілину.
Спільний координаційний центр зазначив, що Glory перевозить понад 65 000 тонн кукурудзи з України до Китаю, повідомило AP. 3 січня Glory, як вказано, було проінспектовано Спільним координаційним центром неподалік Стамбула.